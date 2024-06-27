Настигло родовое проклятье: в смерти Егора Зайцева увидели мистический след

Умер единственный сын Вячеслава Зайцева. Почему многие усмотрели в трагическом уходе мужчины мистический след? Правда, что отца и сына Зайцевых могло погубить родовое проклятье? Что теперь будет с легендарным модным домом? И кому достанется наследство кутюрье? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».
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