Настигло родовое проклятье: в смерти Егора Зайцева увидели мистический след

Умер единственный сын Вячеслава Зайцева. Почему многие усмотрели в трагическом уходе мужчины мистический след? Правда, что отца и сына Зайцевых могло погубить родовое проклятье? Что теперь будет с легендарным модным домом? И кому достанется наследство кутюрье? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».