Генерал Флинн: США хотят разместить в Азии ракеты средней дальности

Страна противодействует модернизации ракетного потенциала КНР США собираются разместить ракеты средней дальности в Азии для сдерживания Китая, сообщил в интервью газете «Иомиури» командующий сухопутными войсками Соединённых Штатов в Тихом океане генерал Чарльз Флинн.
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