Макс Ферстаппен победил на Гран При Японии, Red Bull Racing завоевала дубль

Макс Ферстаппен победил на Гран При Японии, Red Bull Racing завоевала дубльGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен одержал убедительную победу на Гран При Японии, а команда Red Bull Racing оформила дубль, Ферстаппен стартовал с поула и остался впереди на обоих стартах, первый из которых был отменен из-за аварии Даниэля Риккардо и Алекса Албона.