«Девушки, не принимаем букетики от посторонних и от бывших...» Мошенники подготовились к «дню святого Валентина»

Злоумышленники активизировались перед праздниками. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, новые схемы мошенничества рассчитаны на ожидания южноуральцев в преддверии 14 и 23 февраля, а также 8 марта.
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