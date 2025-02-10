«Девушки, не принимаем букетики от посторонних и от бывших...» Мошенники подготовились к «дню святого Валентина»

Злоумышленники активизировались перед праздниками. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, новые схемы мошенничества рассчитаны на ожидания южноуральцев в преддверии 14 и 23 февраля, а также 8 марта.