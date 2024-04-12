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Guardian: Трамп считал, что Украина должна быть частью России

Guardian: Трамп считал, что Украина должна быть частью России

Guardian: Трамп считал, что Украина должна быть частью России AlexCoderGuardian: Трамп считал, что Украина должна быть частью России AlexCoder В прессе всплыли любопытные сведения Когда бывший американский лидер Дональд Трамп еще возглавлял Соединенные Штаты Америки, он никак не мог смириться с тем, что Украина является независимым государством.

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