Guardian: Трамп считал, что Украина должна быть частью России AlexCoderGuardian: Трамп считал, что Украина должна быть частью России AlexCoder В прессе всплыли любопытные сведения Когда бывший американский лидер Дональд Трамп еще возглавлял Соединенные Штаты Америки, он никак не мог смириться с тем, что Украина является независимым государством.
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