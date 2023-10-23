Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина выступила в Новосибирске несмотря на протесты общественности.
Диана Арбенина выступила в Новосибирске несмотря на протесты
Комментарии
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Людмила Абрамова
вот Вам и здрасте..за Украину, против России...по фигу тем кто идет на концерты...скоро и остальные подтянуться и им дадут площадки и билетики раскурят..весело(((
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4 д.
КК
Катя Котова
Не перевелись ещё уроды на земле русской. Вот эти 5000, раскупившие билеты, все до одного либо ЛГБТешники либо соросята- насралята.
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4 д.
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