После вступления Финляндии в состав НАТО экономика этой страны стала заметно разрушаться. Эксперт и почетный адвокат России Дмитрий Краснов, в свою очередь, предрек государству крах, сообщает издание «АиФ».
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