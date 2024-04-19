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«АиФ»: эксперт Краснов предрек крах Финляндии из-за членства в НАТО

«АиФ»: эксперт Краснов предрек крах Финляндии из-за членства в НАТО

После вступления Финляндии в состав НАТО экономика этой страны стала заметно разрушаться. Эксперт и почетный адвокат России Дмитрий Краснов, в свою очередь, предрек государству крах, сообщает издание «АиФ».

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