Папа Франциск выбрал скромное место упокоения, потратив 200 тыс. евро на благотворительность

Папа Римский Франциск оставил зашифрованное послание в организации своих похорон. Он решил быть похороненным вдали от Ватикана, в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, и потратил свои личные средства на благотворительность, поддержав макаронную фабрику для несовершеннолетних.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии