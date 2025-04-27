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Папа Франциск выбрал скромное место упокоения, потратив 200 тыс. евро на благотворительность

Папа Франциск выбрал скромное место упокоения, потратив 200 тыс. евро на благотворительность

Папа Римский Франциск оставил зашифрованное послание в организации своих похорон. Он решил быть похороненным вдали от Ватикана, в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, и потратил свои личные средства на благотворительность, поддержав макаронную фабрику для несовершеннолетних.

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