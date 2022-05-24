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Левников на финале Кубка, Слуцкий останется в «Рубине», 2-е поражение Канады на ЧМ, Терзич принял «Боруссию», Гильерме и Нойер продлили контракты, «Тампа» в финале Востока и другие новости

Левников на финале Кубка, Слуцкий останется в «Рубине», 2-е поражение Канады на ЧМ, Терзич принял «Боруссию», Гильерме и Нойер продлили контракты, «Тампа» в финале Востока и другие новости

Всем добрейшего утра! Как всегда, собираем в традиционном дайджесте главные новости  💥 1. Кирилл Левников будет судить «Спартак» и «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России.

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