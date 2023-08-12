Медвежий угол

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Кино, вино и нищета. Как Армения ползёт на Запад?

Кино, вино и нищета. Как Армения ползёт на Запад?

В послеполуденное время далёкого 2018 года автор «торжественно» встречал своего приятеля из Петербурга на автовокзале.

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лл
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