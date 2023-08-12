В послеполуденное время далёкого 2018 года автор «торжественно» встречал своего приятеля из Петербурга на автовокзале.
Кино, вино и нищета. Как Армения ползёт на Запад?
Комментарии
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лл
лина любимцева
Армения отворачивается от России. А ведь если Россия уйдет, Турция, Армению, РАСКАТАЕТ...
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16 час.
Валерий Ворожищев
Остаётся только ждать, когда беднота станет поднимать продажную власть на вилы.
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10 час.
Игорь Василевский
А мы вернемся в Закавказье ... очень нескоро... После очередной победы в войне с турцией
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8 час.
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