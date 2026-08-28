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Культурология.рф

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История и археология: В 60 вышла замуж за 27-летнего русского и продала дворец, чтобы покрыть его долги: Как искала счастье сестра императора Германии Виктория

История и археология: В 60 вышла замуж за 27-летнего русского и продала дворец, чтобы покрыть его долги: Как искала счастье сестра императора Германии Виктория

Она принадлежала к старинной и самой могущественной династии Гогенцоллернов, родственной всем королевским домам Европы, имела огромное состояние, роскошный дворец, но была одной из самых несчастных и одиноких принцесс, мечтая о любви и простом женском счастье.

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