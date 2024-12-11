Нижегородский врач Татьяна Власова посоветовала с осторожностью есть цитрусы

Они могут обострить заболевания ЖКТ Нижегородский врач-гастроэнтеролог Татьяна Власова порекомендовала с осторожностью употреблять цитрусы, сообщает пресс-служба Приволжского исследовательского медицинского университета.
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