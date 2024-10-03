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Крымское информационное агентство

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В Судаке представлена выставка работ известного крымского художника Якова Басова

В Судаке представлена выставка работ известного крымского художника Якова Басова

В историческом музее Судака открылась выставка «Творчество – это судьба Якова Басова», приуроченная к 110-й годовщине со дня рождения народного художника Украины, лауреата Государственной премии Республики Крым Якова Александровича Басова.

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