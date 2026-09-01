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Волна ложных сообщений о минировании прошла по Алтайскому краю 1 сентября

Волна ложных сообщений о минировании прошла по Алтайскому краю 1 сентября

Жителей призвали не пересылать и не публиковать непроверенные сведения Правоохранительные органы Алтайского края 1 сентября пресекают волну ложных сообщений о минировании социально значимых объектов и совершении тяжких преступлений.

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