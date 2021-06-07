Телеканал "КРЫМ 24"

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Какая погода ждёт крымчан в понедельник

В Крыму 7 июня местами дождь, температура воздуха днём поднимется до 25 градусов выше нуля. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.

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