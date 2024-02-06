Неудачная шутка, трагедия на льду и нападение собак. Новости регионов

RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.<strong>Во Владивостоке задержали мужчину после того, как его попытка «пошутить» привела к телесным повреждениям и краже, в Красноярске от острова оторвало льдину, на которой находился рыбак, а в Минеральных Водах стая собак напала на подростка.