Экс-посол Пристайко: власти Украины обсуждали релокацию в Лондон в 2022 году

Власти Украины обсуждали возможность релокации в Лондон в начале февраля 2022 года. Об этом сообщил бывший украинский министр иностранных дел, экс-посол республики в Великобритании Вадим Пристайко в интервью агентству РБК-Украина.
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