Пострадавшим при пожаре в Ульяновске выплатят компенсацию

Власти Ульяновской области выплатят по 150 тысяч рублей на первоочередные нужды жителям, чьи квартиры пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске, сообщил губернатор области Алексей Русских в своем Telegram-канале.
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