Стало известно, какие банки выплатили больше всего кэшбэка в 2023 году

Крупные российские банки раскрыли сумму выплаченного в прошлом году кэшбэка в рублевом эквиваленте. С учетом того, что некоторые платят бонусами, граждане получили около 200 миллиардов рублей, при этом больше всего кэшбэка выплатил «Тинькофф банк».