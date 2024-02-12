Стало известно, какие банки выплатили больше всего кэшбэка в 2023 году

Крупные российские банки раскрыли сумму выплаченного в прошлом году кэшбэка в рублевом эквиваленте. С учетом того, что некоторые платят бонусами, граждане получили около 200 миллиардов рублей, при этом больше всего кэшбэка выплатил «Тинькофф банк».
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