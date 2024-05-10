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Владельцы ВИП-лож на стадионе «Ацтека» в Мехико не хотят уступать их ФИФА на время ЧМ-2026. Им продали права на 99 лет в 60-е в обмен на инвестиции в строительство

Как передает ESPN, владельцы ВИП-лож на стадионе «Ацтека» в Мехико заявили, что к чемпионату мира 2026 года, который пройдет в трех странах – Канаде, США и Мексике, – они ожидают от ФИФА соблюдения сделки 60-летней давности, дающей владельцам неограниченный доступ к своим местам в течение 99 лет.

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