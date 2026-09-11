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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рыбакина после выхода в финал US Open: «Уже показала максимум на этом турнире, так что просто постараюсь насладиться моментом»

Елена Рыбакина прокомментировала победу над Коко Гауфф в полуфинале US Open – 3:6, 6:4, 6:4.  «Первый сет все равно был хорошим началом, все решил всего один брейк.

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