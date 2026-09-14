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Царьград

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Associated Press: паром с 47 людьми потерпел крушение у берегов Вануату

Associated Press: паром с 47 людьми потерпел крушение у берегов Вануату

Паром MV Matui потерпел крушение у берегов Вануату, на борту было 47 человек. Более 30 числятся пропавшими, один погиб.

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