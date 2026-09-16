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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Адам Сильвер: «Чемпионство «Никс» стало отличным напоминанием о том, что спорт значит для людей»

Комиссионер НБА Адам Сильвер рассказал о впечатлениях от чемпионства «Никс» и реакции жителей Нью-Йорка на успех команды.

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