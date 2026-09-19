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Царьград

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Аршавин оценил карьеру в «Арсенале» на 7 из 10 баллов

Аршавин оценил карьеру в «Арсенале» на 7 из 10 баллов

Бывший футболист Андрей Аршавин оценил свою карьеру в лондонском «Арсенале» на 7 из 10 баллов, сожалея о нехватке титулов за период выступления с 2009 по 2013 год.

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