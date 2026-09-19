Аршавин оценил карьеру в «Арсенале» на 7 из 10 баллов

Бывший футболист Андрей Аршавин оценил свою карьеру в лондонском «Арсенале» на 7 из 10 баллов, сожалея о нехватке титулов за период выступления с 2009 по 2013 год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АЗ "Просто жесть": Р...
- ОК Генерал сказал о ...
- Экспорт сибирског...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым