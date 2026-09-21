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Клетки доноров испытали для профилактики БТПХ после трансплантации

Клетки доноров испытали для профилактики БТПХ после трансплантации

Аллогенная трансплантация стволовых клеток крови — единственный шанс на выздоровление для многих пациентов с раком крови.

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