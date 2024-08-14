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ФАС не стала возбуждать дело на открытый Ивлеевой бар за слоган Suck it

В Москве Московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) решило не возбуждать дело в отношении бара Nudles, открытого скандальной блогершей Анастасией Ивлеевой, за использование в рекламных материалах провокационного слогана "Suck it", что переводится как "отсоси".

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