ФАС не стала возбуждать дело на открытый Ивлеевой бар за слоган Suck it

В Москве Московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) решило не возбуждать дело в отношении бара Nudles, открытого скандальной блогершей Анастасией Ивлеевой, за использование в рекламных материалах провокационного слогана "Suck it", что переводится как "отсоси".