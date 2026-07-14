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Генерал ФСБ рассказал подробности предотвращения попытки теракта в Подмосковье

Генерал ФСБ рассказал подробности предотвращения попытки теракта в Подмосковье

ФСБ заявила о предотвращении подготовки диверсии на стратегическом предприятии в Подмосковье, сообщив, что операция украинских спецслужб с использованием 35 FPV-дронов находилась под полным контролем российских силовиков и была пресечена до начала атаки.

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