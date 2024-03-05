Президент Путин обратился к участницам Женского форума: «Вы всегда там, где трудно»

МОСКВА, 5 марта, ФедералПресс. К участницам Всероссийского женского форума, который стартовал 5 марта на площадке международной выставки-форума «Россия», с приветственной речью обратился президент России Владимир Путин.
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