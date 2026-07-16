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Глава калининградского Черняховска Вобликов сообщил о завершении строительства велодорожки

Глава калининградского Черняховска Вобликов сообщил о завершении строительства велодорожки

Глава Черняховского округа Калининградской области Виктор Вобликов объявил о завершении строительства велодорожки, которая соединяет стадион «Прогресс» и городской пляж «Белая стенка», сообщил сайт «Государственные новости».

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