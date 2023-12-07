Регулятор Гонконга предупреждает о мошенничестве и блокирует доступ к двум криптокомпаниям

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) внесла криптовалютные компании HongKongDAO и BitCuped в черный список, обвинив их в распространении недостоверной информации и введении инвесторов в заблуждение.
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