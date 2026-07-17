Совет украинца русским

Российское общество поляризовано. Хотя большинство населения поддерживает президента в плане проведения СВО, но есть и очень много как сомневающихся, так и откровенных противников военного конфликта с Украиной.
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