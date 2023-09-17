Неизвестная война. Террор против террора

Вот она какая: Фанни Каплан, стрелявшая в вождя мирового пролетариата. А это её браунинг образца 1900 года Разворачивайтесь в марше! Словесной не место кляузе.
Популярные статьи
- В Харькове охранник супермаркета посоветовал агрессивной украинской журналистке снять кастрюлю с головы
- Российский МИД объявил персонами нон грата двух секретарей посольства США в Москве
- Президент России о возможных переговорах по Украине: «Хотят танго или гопак, а всем в итоге придется плясать барыню»
Свежие комментарии