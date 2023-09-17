Военное обозрение

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Неизвестная война. Террор против террора

Неизвестная война. Террор против террора

Вот она какая: Фанни Каплан, стрелявшая в вождя мирового пролетариата. А это её браунинг образца 1900 года Разворачивайтесь в марше! Словесной не место кляузе.

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