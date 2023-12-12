Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Это должно было произойти в 1979-1982 годах, или... во всём виноваты газопроводы, что те, что эти...

Это должно было произойти в 1979-1982 годах, или... во всём виноваты газопроводы, что те, что эти...

Сейчас происходит то, что должно было произойти в 1979-1982, но по вине  ̶п̶и̶д̶.̶.̶р̶   укроклана во главе СССР, вместо того, что бы с интересом смотреть как дохнет экономика классового врага в виде Запада, ее спешно реанимировали за счет России (тогда СССР).

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