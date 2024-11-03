Роман Ротенберг: «В сборной СССР каждый был оснащен на 100%. Великий ЦСКА всегда играл с шайбой и больше всех забивал. Нужно, чтобы много команд в КХЛ играли как тот ЦСКА»

В матче Фонбет чемпионата КХЛ СКА уступил «Салавату Юлаеву» со счетом 2:4. – Выделяете кого из иностранцев в «Салавате»? Хотели бы кого-то из них к себе? – У каждого игрока свои сильные стороны.