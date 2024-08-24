Россиянам назначат новую ежегодную семейную выплату

Российские семьи с двумя и более детьми с 2026 года начнут получать новую ежегодную выплату. Для этого доход таких семей не должен превышать 1,5 прожиточных минимума, об этом сообщила младший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александра Осаволюк, передает РИА Новости.
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