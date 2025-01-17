Средняя зарплата в Новосибирской области превысила 72 тысячи рублей

Речь идёт о начисленной зарплате до вычета налогов.Согласно статистическим данным, предоставленным Росстатом, в период с начала года по октябрь 2024-го среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Новосибирской области достигла отметки в 72 397 рублей.