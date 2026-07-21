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Царьград

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Пентагон обеспечил транспортировку 500 млн баррелей нефти через Ормуз

Пентагон обеспечил транспортировку 500 млн баррелей нефти через Ормуз

Пентагон сообщил, что благодаря американскому сопровождению судов в Ормузском проливе проведено до 500 млн баррелей нефти на фоне взаимных ударов США и Ирана.

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