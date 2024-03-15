«Трехдневные выборы президента России». Внимание, старт, голос!

России стартовало трехдневное голосование на выборах президента. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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