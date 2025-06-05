«Теплосеть Санкт-Петербурга» проводит испытания тепловых сетей в Центральном и Невском районах

Это позволит выявить проблемные участки трубопроводов Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» сегодня проведут испытания тепловых сетей на плотность и прочность в Центральном и Невском районах города.
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