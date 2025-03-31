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Неординарные газовые новости

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Ирония судьбы, как Газпром бабло переводит в рубли

Ирония судьбы, как Газпром бабло переводит в рубли

Рублевый спектакльНу что ж, с тех пор как в марте 2022 года президент Владимир Путин решил, что иностранцам газ приходится оплачивать в рублях, наш любимый Газпром оказался в новом, почти театральном ракурсе.

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