Ирония судьбы, как Газпром бабло переводит в рубли

Рублевый спектакльНу что ж, с тех пор как в марте 2022 года президент Владимир Путин решил, что иностранцам газ приходится оплачивать в рублях, наш любимый Газпром оказался в новом, почти театральном ракурсе.
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