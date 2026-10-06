Why Samuel Hamilton From Netflix's East Of Eden Looks So Familiar

Netflix's East of Eden adaptation boasts a star-studded cast, but few of the show's actors have a career quite as storied as the man behind Samuel Hamilton.
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