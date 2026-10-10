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«Спрашивали, вербуем ли мы иностранцев на СВО»: Черногория высылает «Рыбаря» после задержания

«Спрашивали, вербуем ли мы иностранцев на СВО»: Черногория высылает «Рыбаря» после задержания

Ирина Маркова Михаил Звинчук (справа) во время задержания в Черногории, 9 октября 2026 года RVvoenkor/Telegram Основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука и его коллег освободили после задержания в Черногории и решили выслать из страны «по соображениям национальной безопасности».

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Чужестранка

Да у нас вообще никаких братьев, кроме белоруссов, никогда не было. Это нам внушали много лет, что все вокруг братья! Если бы мы были готовы к другому отношению, у нас бы не было конфликта с Украиной. В 90-е годы расслабились, теперь расхлебываем!