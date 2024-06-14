Организованы и эффективны: в Европе вспомнили о русских футбольных фанатах

Как российские ультрас довели болельщиков сборной Англии до алкогольного ступора, прежде чем устроить самую кровавую хулиганскую драку за последние десятилетия На шокирующих кадрах видно, как на Евро-2016 разворачивается жестокая драка: стулья, бутылки и кулаки идут в ход.