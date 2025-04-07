Илья Михеев приносит победу "Чикаго" над "Питтсбургом" в НХЛ — 3:1

В матче Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» одолели «Питтсбург Пингвинз» со счётом 3:1. Ведущую роль в победе сыграл русский нападающий Илья Михеев с дублем, в то время как Евгений Малкин из команды гостей остался без очков.