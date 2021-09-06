Прощаться – это худшее из зол. Красивое стихотворение. Я не прошу тебя ко мне прийтиЯ понимаю – это нереальноХотела бы сказать тебе простиСпокойно… тихо… тягостно-печально… Прощаться – это худшее из золКак будто сердце рвешь и вырываешьЯ не прошу, чтоб ты ко мне пришелЯ жду тебя, и ты об этом знаешь… Пускай пройдет еще десяток летЯ буду ждать тебя, надеяться и веритьЧто ты вдруг вспомнишь – жду я твой ответИ грусти моей ныне не измерить Просить вниманья – нет, зачем… к чемуЯ лучше промолчу, ведь так спокойнейТе, кто любил, наверное, поймутА кто терял –те сожаления достойны Ты просто ждешь… вот так печально ждешьНет ничего трагичнее на светеХотя бы маленькая, ну хотя бы ложь…Которую несет холодный ветер… Я все смогу понять, перенестиСлова приму обидные, чужиеЛишь бы увидеть и сказать тебе «прости»Лишь заглянуть в глаза твои родные… Мне просто больно и печально ждатьА время тянется холодное, чужоеНе позволяет мне тебя обнятьХотя бы мысленно… как счастье дорогое… Нет смысла плакать… и зачем же слезы литьНет окончания беде и ожиданью…Прошу тебя, позволь про нас забытьМы просто добрели до увяданья…….