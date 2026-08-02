Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал эпизод, произошедший во втором тайме матча с «Ахматом», когда хавбек грозненцев Эгаш Касинтура наступил ему на ногу в штрафной, но арбитр Антон Фролов не стал назначать пенальти.