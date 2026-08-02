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Литвинов — о разговоре с судьей: «Спросил: «У меня бутса как слетела?» Он говорит: «Наверное, сам снял»

Литвинов — о разговоре с судьей: «Спросил: «У меня бутса как слетела?» Он говорит: «Наверное, сам снял»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал эпизод, произошедший во втором тайме матча с «Ахматом», когда хавбек грозненцев Эгаш Касинтура наступил ему на ногу в штрафной, но арбитр Антон Фролов не стал назначать пенальти.

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