Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал эпизод, произошедший во втором тайме матча с «Ахматом», когда хавбек грозненцев Эгаш Касинтура наступил ему на ногу в штрафной, но арбитр Антон Фролов не стал назначать пенальти.
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