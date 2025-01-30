NBC: четырех человек спасли после крушения самолета около аэропорта в Вашингтоне

Четырех человек достали из воды в реке Потомак на месте крушения самолета, упавшего после столкновения с военным вертолетом около Национального аэропорта имени Рональда Рейгана (DCA) недалеко от Вашингтона.
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