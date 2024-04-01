Арестованы активы владельцев «Макфы» на 100 трлн рублей

Судебный пристав-исполнитель наложил арест на счета и активы родственников бывшего депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича для обеспечения иска Генеральной прокуратуры России о взыскании имущества компании “Макфа” и связанных с ней организаций в интересах РФ.