Нет, конечно же нельзя сказать, что мы не знали, что Украина — страна-содержанка, но уверен, что всё равно многие из нас не представляли себе всех масштабов этого явления

Нет, конечно же нельзя сказать, что мы не знали, что Украина — страна-содержанка, но уверен, что всё равно многие из нас не представляли себе всех масштабов этого явленияА масштабы оказались не просто колоссальными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии