Канада вложит почти $2 млрд в спутниковую связь Telesat для Арктики и расширит группировку Lightspeed

Крупнейший контракт в истории Telesat обеспечит военным защищённую Ka-диапазонную связь и увеличит финансирование спутниковой сети на низкой орбите с 156 до 225 аппаратовКанадский спутниковый оператор Telesat заключил крупнейший контракт в своей истории: соглашение с Агентством оборонных инвестиций Канады предусматривает поставку защищённой спутниковой связи для на сумму около $1,63 млрд.
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