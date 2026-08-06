Канада вложит почти $2 млрд в спутниковую связь Telesat для Арктики и расширит группировку Lightspeed

Крупнейший контракт в истории Telesat обеспечит военным защищённую Ka-диапазонную связь и увеличит финансирование спутниковой сети на низкой орбите с 156 до 225 аппаратовКанадский спутниковый оператор Telesat заключил крупнейший контракт в своей истории: соглашение с Агентством оборонных инвестиций Канады предусматривает поставку защищённой спутниковой связи для на сумму около $1,63 млрд.